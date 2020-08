Onder dwang meegenomen Luikse peuter (3) is na 19 dagen veilig en wel bij moeder mvdb

31 augustus 2020

12u02

Bron: La Meuse 0 Het jongetje (3) dat op 10 augustus ‘s ochtends vroeg onder dwang is meegenomen door zijn vader in het Luikse Grâce-Hollogne is veilig en wel. Zijn moeder Laura die verwikkeld zit in een vechtscheiding, heeft dit deze zaterdag op haar Facebookpagina gemeld, meldt La Meuse.

De peuter logeerde begin deze maand bij zijn overgrootouders in Grâce-Hollogne terwijl zijn mama aan de kust even op adem trachtte te komen. Vader Mohamed mocht die maandagochtend in theorie zijn kind komen ophalen, daar hij mee de voogdij had. Maar, hij gebruikte hierbij fysiek geweld en overtrad hiermee alle afspraken. Volgens Laura brak hij binnen in het pand. Hij zou de overgrootouders hebben geduwd.

Het parket van Luik nam de vermissing meteen zeer ernstig. Het facebookbericht van Laura waarin ze bekendmaakte dat haar zoontje “ontvoerd” was, raakte in geen tijd gedeeld over heel Franstalig België.

Mohamed en Laura hadden het na hun echtelijke breuk nagelaten om een procedure te doorlopen bij de familierechtbank. Dat veranderde een dikke week geleden toen de moeder na een uiterst dringende procedure het exclusieve hoederecht verkreeg. De uitspraak leidde er niet toe dat de vader zijn zoontje terugbracht.

De vader van Mohamed zou zijn kleinkind nu hebben teruggebracht naar mama Laura. De verdere toedracht is niet duidelijk. Het onderzoek is nog niet afgerond, het parket onthoudt zich van commentaar.



