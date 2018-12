Onder druk voor lagere prijzen: bijna 100 producten van Mars, Red Bull en Heineken niet meer overal in de rekken bij Colruyt Redactie

19 december 2018

08u20

Bron: Eigen berichtgeving 13 Schrik niet als u binnenkort geen producten van Mars, Red Bull of Heineken meer in de Colruyt-supermarkt vindt. De Europese inkoopgroep Agecore, waartoe ook Colruyt en het Franse Intermarché behoren, zet die leveranciers onder druk om de aankoopprijzen te verlagen. De retailers eisen een prijsdaling van minstens 0,8%, meldt de website Retaildetail.be.

In totaal dreigen 56 producten van Mars uit de rekken verdwijnen, zoals in de categorie snoepgoed onder meer Twix, M&M, Bounty en Malteser. Hetzelfde geldt voor kattenvoer van Perfect Fit en hondenvoer van Pedigree. Ook 21 producten van Red Bull en 14 van Heineken verdwijnen uit de rekken, want de voorraden worden niet meer aangevuld. Volgens Retaildetail.be schittert in de winkel Red Bull intussen al door afwezigheid.

Met de boycot is Agecore niet aan zijn proefstuk toe. Afgelopen voorjaar haalde de inkoopgroepering honderden producten van Nestlé uit de rekken. Ook toen deed Colruyt op beperkte schaal mee. Colruyt zegt in een reactie op een constructieve manier tot een oplossing te willen komen.