Ondanks windstoten tot 100km/u en code geel: Aalst Carnaval wordt niet afgelast jv

22 februari 2020

16u20

Bron: belga 0 In Aalst wordt de carnavalstoet zondag niet afgelast, ondanks krachtige winden en een code geel-waarschuwing van het KMI. Zondagochtend wordt de situatie opnieuw geëvalueerd, zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) van Aalst. Maar volgens de burgemeester is er voorlopig onvoldoende reden om de praalwagens niet te laten uitrijden.

De weersomstandigheden zijn zondag allesbehalve ideaal om praalwagens met grote tijdelijke constructies uit lichte materialen in krachtige wind te laten uitrijden. Maar de stad Aalst leeft al maanden toe naar het volksfeest en een schrapping van de feestelijkheden is niet vanzelfsprekend.

Nochtans geeft het KMI zondag code geel en worden hevige rukwinden voorspeld. In het Antwerpse Essen is een carnavalsoptocht geschrapt en in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen werd het Krakelingenfeest afgelast. Ook in Nederland zullen dit weekend verschillende carnavalsoptochten niet plaatsvinden door het slechte weer.

De internationale pers strijkt zondag neer in Aalst, dat voor het eerst doorgaat zonder UNESCO-erkenning omwille van omstreden Joodse karikaturen in de optocht vorig jaar. Waarschijnlijk zullen ook dit jaar controversiële beelden opduiken.

Omwille van de controverse nemen dit jaar minder politici plaats in de tribunes, blijkt. Enkel N-VA-minister Ben Weyts, Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten en Herman De Croo hebben al toegezegd.