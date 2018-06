Ondanks waarschuwing worden bij dertig procent van de alcoholcontroles minderjarigen met drank betrapt IB

28 juni 2018

05u57

Inspecteurs van de FOD Volksgezondheid hebben vorige week volop inbreuken vastgesteld wat betreft alcoholmisbruik bij tieners. Bij ongeveer een derde van de controles werd alcohol geschonken aan minderjarigen. Dat staat vandaag in Het Nieuwsblad, Gazet Van Antwerpen en De Standaard.

Nochtans was op voorhand aangekondigd dat er meer gecontroleerd zou worden, door het einde van de examens op de middelbare scholen en het WK voetbal.

"We hebben vorige week in 67 gemeenten controles gedaan", zegt Paul Van den Meerssche, hoofdinspecteur van de FOD Volksgezondheid. "In totaal voerden we 270 controles uit en we stelden daarbij 78 inbreuken vast. Bij ongeveer 30 procent van de controles werd dus alcohol geschonken aan minderjarigen. Dat is veel."

Feestjes

Het grootste deel van de controles gebeurde vorige vrijdag bij feestjes om het einde van de examens te vieren. "Daar stelden onze controleurs vast dat er veel oudere jongeren alcoholische drank doorgaven aan minderjarigen. Ook de helft van de gecontroleerde nachtwinkels verkocht drank aan kinderen."

Nog de hele zomervakantie gaat Volksgezondheid controles uitvoeren om drankverkoop aan minderjarigen tegen te gaan. Tijdens de komende WK-matchen volgen er nog acties, maar de controleurs gaan ook kleinere festivals en optredens in steden en gemeenten viseren.