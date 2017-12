Ondanks verbod: vuurpijl zet corniche in brand in Mechelen Wannes Vansina

Een corniche van een woning in Mechelen heeft op oudejaarsavond vuur gevat door een vuurpijl. De schade bleef beperkt.

De vuurpijl die werd afgeschoten in de Sint-Rumoldusstraat belandde omstreeks 21.30 uur in een kier in de corniche van een woning. Daarop begon de dakrand te smeulen. Een toegesnelde politieagent kon erger voorkomen door er een bak water tegenaan te gooien en zo de vlammen te doven. Even later kwam ook de brandweer ter plaatse. De schade bleef beperkt tot een klein stuk corniche.

Volgens een buurtbewoner werden al de ganse dag fusees afgestoken in de straat en werd daar al melding van gemaakt bij de politie. Blijkbaar maken de waarschuwingen in verband met vuurwerk weinig indruk, want het bleef ook daarna onophoudelijk knallen in de buurt en in andere buurten in de Dijlestad.