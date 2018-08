Ondanks verbod: veel mensen nemen 's avonds toch nog een duik in zee Daimy Van den Eede Klaas Danneel

07 augustus 2018

12u57

Bron: VTM Nieuws 5 Toeristen aan de kust gaan ‘s avonds soms nog in zee als de strandredders al naar huis zijn. Maar dat is verboden. In Middelkerke waren er gisteren minstens tien baders tussen 20 uur en zonsondergang.

De strandredders bewaken de zee tussen 10.30 uur en 18u.30 uur. Op het einde van de dag halen ze iedereen uit het water. “Maar als de redders vertrokken zijn, zien we vaak dat toeristen toch weer in zee gaan”, zegt An Beun van de kustreddingsdienst. “Dat is verboden. Het is geen pestmaatregel, we doen het voor de veiligheid. In de buurt van de golfbrekers kan er altijd een gevaarlijke stroming zijn.”

Voor baders is het nochtans een mooi zicht om de zonsondergang van in het water mee te maken. In onze buurlanden is de regel net omgekeerd. In Nederland bijvoorbeeld mag je altijd zwemmen in zee, al is het op eigen risico. “In onze buurlanden zijn ook al mensen verdronken”, zegt An Beun. “Wij kunnen zeggen dat er in ons land nog geen doden vielen tijdens de openingsuren van de bewaakte zones.”

GAS-boete

Wie toch in zee gaat als er geen redders staan, riskeert een GAS-boete van 250 euro. Maar in de praktijk controleren de kustgemeenten weinig of niet. Pootjebaden langs de waterlijn is uiteraard wel toegelaten.