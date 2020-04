Ondanks veel regen begin maart: grondwater opnieuw te laag op veel plaatsen avh

08 april 2020

10u59

Bron: Belga 2 De recentste metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat de grondwaterstanden in Vlaanderen in 45,5 procent van de meetplaatsen laag of zeer laag zijn voor de tijd van het jaar. Maart was een vrij gemiddelde regenmaand, maar nagenoeg alle neerslag viel voor 12 maart, waardoor het ondertussen al bijna 4 weken droog is.

Maart was een normale maand met een gemiddeld neerslagtotaal van 75,7 millimeter (op een normale maart in Ukkel valt er 70,0 millimeter). De neerslag viel vrij goed gespreid over Vlaanderen, maar nagenoeg alle neerslag in maart viel vóór 12 maart, waardoor het ondertussen bijna 4 weken droog is. Ook de komende dagen wordt weinig neerslag voorspeld. Slecht nieuws dus voor de grondwaterstand.

In de tweede helft van maart is de verdere aanvulling van het grondwater gestopt. Vooral de hoge en zeer hoge grondwaterstanden die na de natte periode tot 12 maart werden waargenomen, daalden weer tot normale grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Maar ook het aandeel lage en zeer lage grondwaterstanden nam opnieuw toe. Momenteel zijn de grondwaterstanden in 15,5 procent van de locaties hoog of zeer hoog, in 39 procent van de locaties normaal en in 45,5 procent van de locaties laag of zeer laag voor de tijd van het jaar. De algemene toestand is wel wat beter dan begin april 2019.