Ondanks tegenvallende opbrengst Kaaimantaks: "Geen enkele reden om nieuwe belastingen te verzinnen", zegt Van Overtveldt rvl

24 april 2018

09u37

Bron: Belga 0 De lagere opbrengst van de Kaaimantaks slaat geen gat in de begroting. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) nadat gebleken is dat de belasting in 2017 iets meer 5 miljoen euro heeft opgebracht, in plaats van de 510 miljoen die begroot was. "Dat geld verdwijnt niet, maar gaat naar de reguliere economie, wat we zien in extra opbrengsten in bijvoorbeeld de personenbelasting en de vennootschapsbelasting", reageert Van Overtveldt. "Er is dus geen enkele reden om nieuwe belastingen te verzinnen."

Het is de sp.a die dinsdag de opbrengst van de Kaaimantaks aankaart. Volgens voorzitter John Crombez is door het "bedrog" van de minister het gat in de begroting een half miljard euro groter geworden, "geld dat opnieuw zal worden gehaald bij de werkenden en gepensioneerden".

Ik heb zelden zoveel onzin gehoord Johan Van Overtveldt (N-VA)

"Ik heb zelden zoveel onzin gehoord", reageerde minister Van Overtveldt in "De Ochtend" op Radio 1. "Het is altijd de bedoeling geweest om dergelijke constructies (in fiscale paradijzen, red.) de wereld uit te helpen. De financiële wereld zegt nu ook quasi unaniem dat die constructies drastisch teruglopen. Dat geld verdwijnt niet, maar gaat naar de reguliere economie, wat we zien in extra opbrengsten in bijvoorbeeld de personenbelasting en de vennootschapsbelasting."

Het is volgens Van Overtveldt weliswaar niet mogelijk om te achterhalen welke opbrengst in de vennootschapsbelasting afkomstig is van het niet langer gebruiken van fiscale constructies.

"De belastinginkomsten zijn perfect op koers", benadrukt Van Overtveldt. "Dat we zouden moeten saneren omwille van onvoldoende inkomsten, is een leugen." De minister benadrukt dat de Kaaimantaks al verschillende keren aangepast is en strenger gemaakt werd. De achterpoortjes waarvan eerst nog sprake was, zijn intussen dicht.