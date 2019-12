Ondanks taboe in Wetstraat: Joachim Coens (CD&V) pleit voor gezamenlijk project centrumpartijen om slagkracht te winnen KVDS

26 december 2019

06u37

Bron: Belga 0 "Er moet toch eens worden gepraat over de bundeling van positieve, oplossingsgerichte mensen die ervoor willen gaan." Dat heeft CD&V-voorzitter (en informateur) Joachim Coens gezegd in een interview met Newsweek. Zijn uitspraak is opvallend, want de herverkaveling van het partijlandschap is een politiek taboe.

Bij de verkiezingen van mei haalden de drie traditionele politieke families voor het eerst geen meerderheid van de Kamerzetels. In de jongste peiling haalt CD&V nog net meer dan 10 procent van de stemmen, de sp.a en Open Vld zitten onder die grens. Her en der wordt daarom geopperd dat er nood is een aan herverkaveling van het politieke landschap, waarbij partijen samengaan om aan slagkracht te winnen.

Herverkaveling

Zo’n herverkaveling is een taboe in de Wetstraat. Dat maakt het des te opmerkelijker dat de nieuwe CD&V-voorzitter Joachim Coens er in het interview zelf over begon. De christendemocraat meent dat de meeste kiezers zich nog altijd in het politieke centrum bevinden, maar dat ze worden verleid door de extremen. Coens wil de extremen bestrijden, maar betwijfelt of zijn partij alleen de strijd kan winnen.





"Als we meer procenten willen halen, moeten we dat met een gezamenlijk project doen", klinkt het. De laatste herverkaveling in onze politiek gebeurde in de vorm van kartels, maar Coens heeft niet meteen een nieuw kartel op het oog. "Het gaat me niet per se over partijen bij elkaar brengen, maar vooral over mensen. Als we de problemen van het land willen oplossen, moeten we de krachten bundelen. En zullen we met z’n allen een taal moeten gebruiken die, als we dan samenwerken, ook positief is.”

