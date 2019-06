Ondanks stempel van ‘schijnhuwelijk’ wil Michel toch nog eens proberen trouwen met zijn Braziliaanse liefde Redactie

03 juni 2019

07u26 0

Geen tijd, geen afstand, geen wetgeving kan hen uit elkaar houden. Drie jaar mocht de Braziliaanse Elisabete (39) ons land niet in. Maar sinds afgelopen weekend slaapt ze weer naast Michel Van Eyck (53), haar grote liefde sinds ze hem in 2014 tegenkwam aan het graf van Elvis. De reis van de laatste kans. Mag het koppel deze keer wél trouwen, na een eerder njet? “Het moét. Wij hebben maar één doel in ons leven. Samen zijn.”

