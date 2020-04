Ondanks overschatting aantal sterfgevallen door coronavirus in woonzorgcentra: overheid gaat telmethode niet aanpassen KVDS

16 april 2020

11u23 4 Onze overheid gaat de manier waarop het aantal overlijdens geteld worden als gevolg van het coronavirus niet aanpassen. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de dagelijkse persconferentie over het coronavirus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In onze woonzorgcentra worden zowel bevestigde als niet-bevestigde maar verdachte overlijdens meegenomen in de statistieken van de corona-overlijdens. Dat doet vermoeden dat er sprake is van een overschatting, die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Toch gaat de FOD Volksgezondheid de telmethode niet aanpassen.

Goed systeem

“In een goed systeem hou je zowel rekening met de bevestigde als de vermoedelijke gevallen”, aldus De Gucht. “Dat is standaard goede praktijk. Elk systeem kan een zekere overschatting of onderschatting geven, dat is zo voor elk telsysteem. Als de testcapaciteit onvoldoende is, dan is het belangrijk om de vermoedelijk gevallen mee te nemen, anders dreigt een grove onderschatting van het totale aantal overlijdens door Covid-19.”





Door meer te testen hoopt de overheid om het percentage bevestigde gevallen te laten toenemen en het aantal verdachte gevallen te verminderen. Dat er meer getest wordt in de woonzorgcentra kan je volgens Van Gucht nu al zien in de cijfers. Waar er gisteren maar 5 bevestigde overlijdens waren in de woonzorgcentra (2,8%), zijn dat er nu al 91 (31%). “Normaal gezien zal het percentage bevestigde gevallen in de toekomst nog toenemen. We gaan dus niet afwijken van onze telmethode, want het gaat hier om een standaard praktijk”, klinkt het.



De afgelopen 24 uur werden 417 overlijdens gemeld. Daarvan kwamen er 127 uit de ziekenhuizen en zijn bevestigd, 289 kwamen uit de woonzorgcentra. Daar gaat het maar om 91 bevestigde gevallen. In totaal vielen nu al 4.857 overlijdens in België: de helft in de ziekenhuizen, de helft in woonzorgcentra.

Lees ook: Cijfers over coronadoden in rusthuizen fors overschat: “Misschien te weinig nagedacht over effect van onze telling” (+)

Bekijk ook:

Wilmès: “Situatie in rusthuizen is onmenselijk”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.