Ondanks levenslang rijverbod: vrouw (27) voor 71ste keer veroordeeld in amper vijf jaar tijd Jelle Houwen

12 februari 2018

13u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 27-jarige vrouw uit De Panne, die sinds 2013 liefst 71 veroordelingen opliep op verkeersgebied, is vanochtend veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel en opnieuw een levenslang rijverbod. In die vijf jaar van veroordelingen verzamelde de vrouw liefst 51.138 euro aan boetes, die ze nog niet betaalde. Het gaat om een recordaantal boetes voor iemand die zo jong is en op zo'n korte tijd.

De vrouw trekt zich niets aan van de verkeersregels en daagde nog nooit op bij de politierechter. Vandaag was de eerste keer dat ze zelf aanwezig was, omdat rechter Geert Vandaele het haar verplicht had. Alle veroordelingen die de vrouw in het verleden opliep gaan over overdreven snelheid, rijden terwijl ze een rijverbod heeft en dat terwijl ze al diverse malen definitief haar rijbewijs werd afgenomen.

De vrouw heeft dus een levenslang rijverbod maar doet gewoon verder. Deze keer werd ze op 3 december in De Panne betrapt terwijl ze rondreed met de auto van haar vriend. De procureur vond het nu welletjes en eiste dat ze twee jaar cel zou krijgen. De vrouw stond snikkend voor de rechter. "Ik heb geen werk of inkomen en heb een kind van 10 jaar. Nu ben ik zwanger van een tweede. Ik wist dat ik nog zoveel openstaande boetes had. Ik beloof dat ik nooit nog met de wagen rijd", snikte ze.

De rechter gaf haar een allerlaatste kans. Ze kreeg twee jaar cel met uitstel en opnieuw een levenslang rijverbod. Als ze nog eenmaal opnieuw in de fout gaat vliegt ze automatisch twee jaar in de cel. De ontvanger van de boetes probeert haar openstaande schuld van 51.138 euro nog steeds in te vorderen maar dat is niet makkelijk.