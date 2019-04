Ondanks klimaatbrossen: goed rapport voor Anuna De Wever JDB

08 april 2019

11u37 0 Donderdagen op school skippen om te gaan betogen hoeft niet nefast te zijn voor de schoolresultaten. Het boegbeeld van de klimaatspijbelaars, Anuna De Wever, die dertien keer ging betogen, haalde op haar rapport goede cijfers.

"Voor twee vakken heb ik 6,5 op 10 en voor de rest allemaal 7, 8 of 9", zegt De Wever in Gazet van Antwerpen. "Mijn beste vak is cultuurwetenschappen. Niet toevallig komt daarin ook politiek aan bod. Frans en Nederlands zijn vreemd genoeg wat minder."

Anuna De Wever, die humane wetenschappen studeert en in het zesde middelbaar zit, geeft wel toe dat de combinatie van school en klimaatbrossen niet evident is. "Het is een fulltime job. Ik slaap niet veel en studeer vaak tussendoor. Het is veel, dus ik zal supertrots zijn als ik mijn diploma haal."

