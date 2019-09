Ondanks investeringsplan van 4 miljard: “Wallonië zal schulden niet laten oplopen” HAA

10 september 2019

11u46

Bron: Belga 1 Waals regeerakkoord Ondanks een investeringsplan van 4 miljard euro is de Waalse regering niet van plan de schulden te laten oplopen. Dat heeft huidig Waals minister-president Willy Borsus (MR) gezegd op de RTBF-radio.

De Waalse regering wil de komende jaren 4 miljard investeren. Tegen 2024 belooft de ploeg van liberalen, socialisten en groenen opnieuw een begroting in evenwicht.

Strategische investeringen

Volgens Borsus wil de regering een deel van de beloofde investeringen buiten de begrotingsdoelstelling houden. "Het gaat om investeringen die voor het gewest inkomsten genereren of investeringen die Europa zou kunnen - ik gebruik de voorwaardelijke wijs - bestempelen als strategische investeringen, waardoor ze buiten de gewestelijke schulden zouden kunnen vallen", legt Borsus uit.



Volgens het MR-kopstuk is er een pad uitgestippeld om tegen 2024 opnieuw een budgettair evenwicht te bereiken. Maar Borsus hamert vooral op het belang van de investeringen. "We hebben in Wallonië vooral nood aan investeringen in de energietransitie, de industrie en innovatie", klinkt het.

“Géén nieuwe belastingen”

Borsus herhaalt ook de belofte dat er geen nieuwe belastingen komen en dat de regering wil besparen. "Besparingen in de werking van de overheid" via de rationalisering van structuren en politieke keuzes. "Ik ben het echt niet eens met het feit dat we de positieve maatregelen voor de mensen moeten compenseren met nieuwe belastingen. Dat is helemaal onze filosofie niet", aldus Borsus.

