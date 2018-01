Ondanks historisch lage rente blijft spaarboekje populair SI kv

Bron: Belga 1 Shutterstock Archiefbeeld. De Belg blijft zijn geld oppotten op het spaarboekje, ondanks de historisch lage rente. Dat blijkt dinsdag uit een rondvraag bij verschillende Belgische banken naar het spaargedrag in 2017. Bij de meeste instellingen dikten de spaarboekjes verder aan. Tegelijk neemt ook de appetijt om (meer risicovol) te beleggen toe, in de zoektocht naar extra rendement. Maar dat gebeurt dus niet ten koste van het sparen.

Marktleider BNP Paribas Fortis (inclusief Fintro) is één van de weinige banken waar de spaarinlagen de jongste twaalf maanden zijn gedaald, van 61,64 miljard euro naar 58,45 miljard euro. Maar daar is een technische verklaring voor: in maart vormde de bank de gereglementeerde spaarrekeningen voor rechtspersonen om naar niet-gereglementeerde spaarrekeningen, met een lagere rente. Die miljarden zijn dus niet meer in het globale spaarcijfer van de bank terug te vinden.

Eenzelfde fenomeen deed zich voor bij ING. Zonder die ingreep dikten de gereglementeerde spaarboekjes er met bijna 250 miljoen euro aan, tot 30,36 miljard euro.

Ook de nummers twee en drie op de Belgische markt, KBC en Belfius, noteerden elk een verdere stijging van de spaarinlagen. Bij KBC kwam er ruim 2,14 miljard euro bij, tot 38,52 miljard euro, terwijl Belfius ruim één miljard euro meer spaargeld verzamelde, tot 36,2 miljard euro.

Argenta kende met 23,1 miljard euro spaargeld zelfs een historisch hoog bedrag. AXA Bank zag het gereglementeerde spaargeld dan weer licht dalen (-200 miljoen) tot 12,89 miljard euro.

Het spaarboekje blijft dus erg populair, ondanks de historisch lage rente. Daarnaast blijft ook meer geld op de zichtrekeningen staan, het verschil in vergoeding is immers verwaarloosbaar.

'Veilig'

De banken zien verschillende redenen voor de blijvende populariteit van de gereglementeerde spaarrekening. Het geld is veilig en beschermd tot 100.000 euro, en is onmiddellijk beschikbaar. Heel wat Belgen kiezen voor het spaarboekje omdat ze dat geld nodig hebben voor onvoorziene uitgaven of voor projecten op korte of middellange termijn zoals de aankoop van een woning. Daarenboven staat ook de rente op andere 'veilige' producten zoals een kasbon of termijnrekening erg laag, waardoor die producten niet zo interessant zijn als alternatief voor het spaarboekje. Dat laatste wordt bovendien nog altijd fiscaal bevoordeeld.

Ook stijging in beleggingen

Tegelijk zien heel wat banken dat de appetijt voor meer risicovolle producten zoals beleggingsfondsen of tak23-verzekeringen toeneemt, in de zoektocht naar meer rendement. Argenta bijvoorbeeld merkt vooral de jongste maanden een kentering in het gedrag van de spaarders. "Zij beseffen dat de periode van lage rentes nog een hele tijd kan aanhouden en dat ze de ontwaarding van hun geld dienen voor te blijven. Daardoor zoeken ze een hoger rendement en zijn ze bereid een deel van hun spaargeld meer dynamisch te beleggen", klinkt het. Bij AXA Bank verdrievoudigde het aantal beleggingsplannen op één jaar tijd, bij KBC was er sprake van een verdubbeling. ING zag het aantal nieuwe beleggingen met 11 procent toenemen en verwijst hiervoor ook naar het gunstige beursklimaat in 2017. De geplande invoering van de effectentaks lijkt de belegger niet te deren.

Ook in 2018 zal de rente op het spaarboekje laag blijven, maar desondanks verwachten de meeste banken dat de spaarinlagen toch zullen blijven stijgen. Belfius bijvoorbeeld merkt op dat de spaarquote van de Belg, na een daling de voorbije jaren, weer wat kan toenemen als gevolg van de gestegen tewerkstelling en van het hogere beschikbaar inkomen.