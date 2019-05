Ondanks "foute" stembrieven geen problemen bij stembusgang faciliteitengemeenten bvb

26 mei 2019

12u57

Bron: Belga 0 De stembusgang in de faciliteitengemeenten rond Brussel verloopt zonder problemen of discussies. Dat is vernomen bij enkele van de betrokken burgemeesters. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans had nochtans in vijf van de zes faciliteitengemeenten de beslissingen van de gemeenteraad of het schepencollege met betrekking tot het versturen van de oproepingsbrieven vernietigd.

De taalwetgeving schrijft voor dat besturen van faciliteitengemeenten aan alle inwoners documenten, zoals een oproepingsbrief voor verkiezingen, eerst in het Nederlands moeten sturen en dat Franstaligen nadien een document in hun taal kunnen aanvragen. De Raad van State gaf in twee arresten de voorbije jaren echter aan dat het voldoende is dat Franstaligen die aanvraag één keer om de vier jaar doen.

De zes faciliteitengemeenten rond Brussel hebben conform deze arresten de voorbije jaren Franstaligen de kans gegeven om zich te laten registreren. Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen beslisten Linkebeek, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem en Sint-Genesius-Rode de afgelopen weken opnieuw om de oproepingsbrieven aan de geregistreerde Franstaligen direct in het Frans te versturen. Deze beslissingen werden door Homans vernietigd, maar de brieven waren inmiddels reeds verstuurd en worden vandaag gebruikt om te gaan stemmen.



De handelswijze van de betrokken gemeentebesturen bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar was voor Homans de aanleiding om de burgemeesters van Linkebeek, Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode niet te benoemen. Deze gingen daartegen in beroep bij de Raad van State. Afgelopen vrijdag raakte bekend dat de auditeur adviseert om deze beslissing van Homans te vernietigen waardoor het viertal wel benoemd zou worden. Het oordeel van de auditeur wordt meestal gevolgd.

De kiezers van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, dat de zes faciliteitengemeenten omvat, hebben voor de Kamer en het Europees Parlement de keuze om voor een Vlaamse of Brusselse lijst te stemmen. Dat is een uitvloeisel van het akkoord over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. In 2014 werden vanuit dit kieskanton voor de Kamer 23.391 geldige stemmen uitgebracht op een Brusselse lijst en 12.643 op een Vlaamse. Bij de Brusselse stemmen haalde MR toen 40,37 procent, FDF (thans DéFi) 17,92 procent en PS 12,59 procent, Open Vld 32,16 procent, N-VA 21,97 procent en FDF 14,32 procent.