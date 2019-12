Ondanks extra personeel kampt pensioendienst nog steeds met achterstand in verwerking aanvragen voor afkoop studiejaren kv

11 december 2019

16u34

Bron: Belga 2 De Federale Pensioendienst (FPD) kreeg 22 extra personeelsleden om de aanvragen voor het afkopen van studiejaren te verwerken. Dat heeft minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) gezegd in de Kamercommissie Sociale Zaken. De pensioendienst kampt met een achterstand in de verwerking van die aanvragen.

De regering-Michel besliste in 2017 dat ook werknemers uit de privésector, net als ambtenaren, studiejaren moeten kunnen afkopen. De afgekochte jaren tellen dan mee in de berekening van het pensioenbedrag. De deadline is 1 december 2020. Per studiejaar moet een bedrag van 1.530 euro worden betaald. Omgekeerd levert zo'n studiejaar elk jaar een surplus van 273 euro bruto of meer op in de uitbetaling van de pensioenen.

De regeling kampt echter met vertragingen. Enkele maanden geleden sprak CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri aan dat er een achterstand is van meer dan elfduizend dossiers. Minister Bacquelaine zei nu vandaag dat er intussen 22 extra werknemers zijn ingezet. "Er moet echter worden vastgesteld dat, ondanks een voldoende aantal ambtenaren voor de behandeling van de aanvragen ter regularisatie, de behandelings­termijn nog steeds te lang blijft", aldus de minister na vragen van Lanjri en Jan Bertels (sp.a). Bacquelaine bevestigde wel dat voor de pensioendienst de datum van indiening van de aanvraag bepalend is.



De minister heeft aan de FPD opnieuw gevraagd om snel de nodige maatregelen te treffen om deze aanvragen "binnen een correcte termijn" te behandelen. Hij wil ook dat de pensioendienst aan de betrokken aanvragers uitleg geeft over de reden van vertraging in de behandeling van hun dossier.

Geïnteresseerden kunnen voor een algemene raming terecht op de website mypension. Gedetailleerde en op maat gemaakte simulaties zijn nu enkel mogelijk voor mensen boven de 57 jaar. Minister Bacquelaine zal de pensioendienst ook vragen om die ramingen mogelijk te maken voor mensen onder de 57 jaar die dit uitdrukkelijk vragen.