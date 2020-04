Ondanks de waarschuwingen: nu al grote files aan net heropende recyclageparken ADN

07 april 2020

09u08 356 In het merendeel van de Vlaamse gemeenten hebben de recyclageparken vanmorgen weer de deuren geopend. Ondanks dat overal de oproep geldt om enkel te komen voor dringende zaken, is het aan tal van containerparken al stevig aanschuiven geblazen.

Verschillende afvalintercommunales plaatsten camera’s aan de toegangswegen bij de recyclageparken, zodat bezoekers op voorhand kunnen bekijken hoe lang het aanschuiven is en op een rustiger moment hun bezoek kunnen inplannen. Via die webcambeelden is nu goed te zien dat aan verschillende parken lange wachtrijen zijn ontstaan.

Stevige files

Zo staat er voor het Hasseltse recyclagepark al een flinke file, in Lier is eveneens een lange rij met wachtenden ontstaan. Ook in onder meer Zottegem en Mol-Gompel lijkt ‘strikt noodzakelijk’ een rekbaar begrip deze ochtend. En ook elders is duidelijk sprake van grote drukte.



Sommige parken pakken het anders aan en kiezen enkel voor bezoeken op afspraak. Dat lijkt vooralsnog beter te werken.

Veiligheid

De oproep is nochtans duidelijk: ga enkel naar de containerparken als het niet anders kan. “We blijven de mensen vragen niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet écht nodig is. Als ze nog kunnen uitstellen, doen ze dat best. Zo blijft de situatie beheersbaar”, zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) eerder. Dit om de veiligheid voor uzelf, het personeel en anderen te kunnen garanderen in deze coronatijden.