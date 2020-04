Ondanks de waarschuwingen: grote files aan net heropende recyclageparken ADN

07 april 2020

09u08 1110 In het merendeel van de Vlaamse gemeenten hebben de recyclageparken weer de deuren geopend. Ondanks dat overal de oproep geldt om enkel te komen voor dringende zaken, was het aan tal van containerparken stevig aanschuiven geblazen vanmorgen.



Verschillende afvalintercommunales plaatsten camera’s aan de toegangswegen bij de recyclageparken, zodat bezoekers op voorhand kunnen bekijken hoelang het aanschuiven is en op een rustiger moment hun bezoek kunnen inplannen. Via die webcambeelden was deze ochtend goed te zien dat aan verschillende parken lange wachtrijen ontstonden.



Stevige files

Zo stond er voor het Hasseltse recyclagepark in Kuringen nog voor de opening al een flinke rij, alsook in Hasselt en Zonhoven. Politiemensen moesten zelfs aan wachtenden vragen om terug te draaien, anders raakten kruispunten geblokkeerd.



Ook in onder meer Zottegem, Mol-Gompel, Rumbeek, Destelbergen, Hofstade en Deinze ontstonden lange rijen. In Gent meldt IVAGO grote drukte aan vijf van de zes geopende containerparken. “Vanochtend stonden hier honderd wagens aan te schuiven”, klinkt het aan het recyclagepark van de Proeftuinstraat. Intussen lijkt de toevloed op verschillende plekken wel af te remmen, mensen tonen zich ook geduldig.

Sommige parken pakken het anders aan en kiezen enkel voor bezoeken op afspraak. Dat lijkt vooralsnog beter te werken, zoals ook in Asse.

Veiligheid

De oproep is duidelijk: ga alleen naar de containerparken, als het niet anders kan. “We blijven de mensen vragen niet naar het recyclagepark te gaan, als dat niet écht nodig is. Als ze nog kunnen uitstellen, doen ze dat best. Zo blijft de situatie beheersbaar”, zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) eerder. Dit om de veiligheid voor uzelf, het personeel en anderen te kunnen garanderen in deze coronatijden.