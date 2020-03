Ondanks coronamaatregelen toch nog acute soa’s vastgesteld: “Stel dates uit tot na de crisis” mvdb / Belga

26 maart 2020

12u22 1 Datingsites geven aandacht aan de coronacrisis en roepen op tot voorzichtigheid. Gebruikers van Tinder en Grindr volgen de richtlijnen meestal op en komen overeen om pas na de coronacrisis fysiek af te spreken. Toch stelt de polikliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vast dat er nog steeds mensen aankloppen met acute seksuele overdraagbare aandoeningen (soa's), meldt Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.

“Een kleine groep volgt de quarantainerichtlijnen van de overheid niet even strikt op”, verduidelijkt persverantwoordelijke Boris Cruyssaert. “Personen komen nog steeds langs bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde met acute soa’s zoals gonorroe. We roepen op tot terughoudendheid.”



“Het is logisch dat anonieme sekscontacten of groepseks nu geen goede ideeën zijn, want welke sekstechniek ook gebruikt wordt, seks is nabijheid”, aldus Cruyssaert.

Webcamseks

Conform de richtlijnen van de overheid kunnen partners elkaar niet zien als ze niet samenwonen. Cruyssaert raadt daarom aan creatief te zijn. “Ze zullen wel manieren vinden om met de beperkingen die er vandaag zijn, toch nog seksualiteit alternatief te beleven”, klinkt het.

Webcamseks is in deze tijden veilig, al komt ook daar een waarschuwing bij kijken. “Er moet opgelet worden dat het dan niet opgenomen wordt”, besluit Cruyssaert.