Ondanks aankondigingen nog altijd veel minder dan 10.000 tests per dag afgenomen, minister De Backer “snapt het zelf niet” TT

09 april 2020

16u12 56 Al bijna een week is de testcapaciteit voor het coronavirus in België opgelopen tot 10.000 per dag. Toch werden gisteren opnieuw ‘maar' 4.300 tests gerapporteerd, klonk het vanmorgen op de dagelijkse persconferentie. Ook de voorbije dagen lag het aantal tests ver onder de aangekondigde 10.000. Hoe kan dat? Minister Philippe De Backer (Open Vld), die de verhoging van de capaciteit begeleidde, zei deze namiddag in de Kamer “het zelf niet te snappen”.



De afgelopen 24 uur zijn er 4.300 laboratoriumtesten gerapporteerd. Daarvan waren er 1.580 positief voor Covid-19, meldden de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André vanmorgen. Dat brengt het totale aantal bevestigde gevallen op 24.983. Dat getal bevat wel enkel de gevallen die met een test bevestigd werden. Het werkelijke aantal besmettingen in België ligt dus hoger.

Vorige week zaterdag meldde minister Philippe De Backer (Open Vld) nog dat de testcapaciteit voor het coronavirus is gestegen tot 10.000 per dag. “Op dit moment is de testcapaciteit in België hoger dan 10.000 testen per dag. De afgelopen week werden gemiddeld tussen de 3.500 en 4.000 testen per dag uitgevoerd”, klonk het. “De stock voor staalafnamemateriaal laat toe dat het aantal testen per dag opgeschaald wordt naar 10.000.”

“Er moet ook voldoende afnamemateriaal zijn”

Waarom gebeurt dat dan niet? “De labocapaciteit is er, maar men moet op het veld ook nog kunnen volgen met de staalafname”, zei Van Gucht. “Er moet ook voldoende afnamemateriaal zijn. Dat wordt nu geleidelijk verder opgebouwd richting de 10.000. Dat kan niet van de ene dag op de andere.”

Bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld), die de taskforce rond het opvoeren van de testen en het beschermingsmateriaal leidt, bevestigde deze namiddag in de Kamer dat “de capaciteit er is”. “Maar het blijft bij mij ook een grote frustratie dat de experten nu zeggen dat het niet nodig is de mensen zonder symptomen te testen. Ik snap het zelf niet. Ik roep de experten op om hun advies te herzien en de testen die we hebben zo snel mogelijk te laten doen.”

Vertraging op cijfers

Volgens Van Gucht zijn er wel al dagen geweest dat het aantal tests boven de 5.000 lag, en neemt het aantal geleidelijk toe, maar de cijfers komen met vertraging binnen. Zo geeft Sciensano in zijn dagelijks datarapport voor gisteren bijvoorbeeld maar 171 tests mee, maar dat komt doordat de cijfers elke dag om 16 uur worden afgesloten voor het nieuwe rapport van de dag erna, klinkt het daar. De volgende dagen wordt de lijst stelselmatig bijgewerkt met nieuwe data.

Op dit ogenblik zijn er ook in de woonzorgcentra 1.569 stalen afgenomen. “Dit aantal neemt elke dag toe. De bedoeling is om dat aantal de komende dagen op te voeren tot 20.000 staalafnames”, aldus Van Gucht nog.



