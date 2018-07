Ondanks aanhoudende droogte geen watertekort in Wallonië TT

18 juli 2018

16u21

Bron: Belga 2 Ondanks de aanhoudende droogte, is er in Wallonië geen watertekort en is er nergens een beperkende maatregel afgekondigd, in tegenstelling tot in het noorden van het land. Dat heeft Waals minister van Milieu Carlo Di Antonio (cdH) in het Waals parlement verklaard.

In Wallonië komt ongeveer 70 procent van het drinkbaar water uit grondwater. We zijn dus op korte termijn minder afhankelijk van weerschommelingen", preciseerde de minister. Omdat de waterreserves, zowel oppervlaktewater als grondwater, nog voldoende zijn, "is de situatie met andere woorden niet problematisch". Ook in de stuwdammen stelt zich geen probleem.

Niettemin roept de minister op tot voorzichtigheid en raadt hij aan spaarzaam om te springen met water. Hij benadrukt dat de droogte wel een reëel probleem is voor de landbouwers, van wie de oogst in het gedrang komt. Binnen het Waalse crisiscentrum werd een speciale cel geactiveerd. Die zit op 25 juli rond de tafel.