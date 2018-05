Onbekenden stelen hondje van bejaarde vrouw Bericht massaal gedeeld via Facebook, Milo is inmiddels terecht mvdb

11 mei 2018

14u32

Bron: TVL - Facebook 10 Onbekenden in Waterschei (Genk) hebben donderdagmiddag het hondje van een bejaarde vrouw gestolen, meldt TV Limburg. De buurt reageerde aangeslagen. Een buurvrouw die het bericht via Facebook deelde, meldt nu dat het hondje inmiddels weer terecht is.

Toen de vrouw gisteren rond 12 uur 's middags terugkwam van een wandeling met haar hondje Milo, raakte de viervoeter wat achterop aan het fietspad in de Dreefstraat. De bejaarde zag vanuit haar tuin een auto stoppen. Toen de wagen wegreed, was haar hondje weg. Ze had geen enkel signalement van het voertuig of inzittende(n). De vrouw was er het hart van in.

Op Facebook plaatste een buurtbewoonster een opsporingsbericht dat massaal werd gedeeld. Haar bericht is nu recent aangepast. Het hondje is opnieuw terecht. Milo is verenigd met zijn bejaarde baasje. Hebben de hondendieven spijt gekregen? Over de verdere toedracht is voorlopig nog niets bekend.