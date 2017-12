Onbekenden stelen grafsteen van kindergrafje: "Eerst ons kindje moeten afgeven en nu dit" Jürgen Eeckhout

17u29

Op het kerkhof van het Oost-Vlaamse Oordegem bij Lede werd dinsdagnamiddag of -nacht de zerk van het kindergrafje van Jordy Vermeersen gestolen. Een tweede zware klap voor mama Wendy Geldof (33) en papa Jeremy Vermeersen (35). "Eerst ons kindje moeten afgeven en nu dit. We begrijpen niet dat iemand ons zoiets kan aandoen."

Met zijn blote handen legde papa Jordy Vermeersen op 19 juni van dit jaar het kistje van zijn doodgeboren zoontje Jordy in de aarde van het kerkhof van Oordegem. “Ik wou dat doen, want voor ons was en is hij ons kindje”, vertelt die. Speciaal voor zijn zoontje, dat in de vierde maand van de zwangerschap overleed en doodgeboren werd, tekende hij ook een grafsteen met een hartje. “Een steenkapper maakte dat exact zoals we het wilden en we kregen op het kerkhof heel wat complimenten omdat de grafsteen zo mooi was”, vult mama Wendy Geldof aan.

Lees verder onder de foto.

Frank Eeckhout De diefstal is een zware klap voor Mieke (9), Kiano (10), mama Wendy Geldof en papa Jeremy Vermeersen.

Nog volop in het verwerkingsproces van het overlijden, belde dinsdagochtend de grafmaker van het dichtbijgelegen kerkhof aan bij het paar. Die man had net ontdekt dat de grafsteen verdwenen was en was heel erg onder de indruk. “Onbegrijpelijk dat onze grafsteen na amper vier maanden gestolen werd. We begrijpen niet dat iemand tot zoiets in staat is.”

Er werd klacht neergelegd bij de politie en die startten inmiddels een onderzoek wegens grafschennis.

Repro Eeckhout Papa Jeremy tekende zelf het ontwerp voor de grafsteen.