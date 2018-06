Onbekenden steken caravan in brand in Menen Hans Verbeke

03 juni 2018

09u08 0 Het heeft er alle schijn van dat onbekenden afgelopen nacht in Menen een caravan in brand hebben gestoken. Dat gebeurde op het terrein van een failliet inoxbedrijf langs de Ambachtenstraat waar eerder ook al branden moesten worden bestreden.

Het vuur werd opgemerkt rond kwart na drie. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de caravan in lichterlaaie. Een voorraad palletten in de onmiddellijke omgeving had ook al gedeeltelijk vuur gevat. De blussers konden verdere uitbreiding voorkomen. Uit de eerste bevinden blijkt dat het vuur meer dan waarschijnlijk werd aangestoken. De brandweer doorzocht het puin om zeker te zijn dat er geen slachtoffers waren.

Vorig jaar in december woedde ook al een felle brand op hetzelfde terrein. Een auto die binnen in het gebouw stond gestald, begon toen te branden en al snel stond een complete loods in vlammen. De voormalige zaakvoerder van het failliete inoxbedrijf en zijn hond konden toen nipt ontkomen. Een jaar voordien, in november 2016, ging ook al een auto verloren in een brand op hetzelfde terrein. Ook toen was er sprake van brandstichting.