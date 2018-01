Onbekenden dumpen opnieuw vaten met drugsafval in Lommel IVI

30 januari 2018

19u48

Bron: Belga 0 Voor de derde keer in amper vier weken tijd zijn in Lommel vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt. De brandweer en de civiele bescherming hebben de vaten en de chemische producten opgeruimd.

Het gaat om twee zeer grote vierkante tonnen, dertig jerrycans waarvan sommige gevuld waren, en twee deels gevulde blauwe tonnen. Er zijn stalen genomen om de precieze inhoud van de vaten en jerrycans te achterhalen, maar het gerecht gaat ervan uit dat het gaat om afval afkomstig van de productie van synthetische drugs. Er moet ook gekeken worden of de vloeistoffen in de bodem zijn gelekt. Het afval is ondertussen opgeruimd door de brandweer en de civiele bescherming.

De eerste twee keren gebeurde het sluikstorten van chemisch afval in de Ankerstraat in Lommel. Deze keer werd de ontdekking gedaan op privégrond langs de openbare weg aan het kruispunt van Gelderhorsten met de Boekweitstraat.

