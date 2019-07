Onbekenden dumpen kitten in afvalcontainer Seraing mvdb

08 juli 2019

13u45

Bron: RTL-TVI 0 De hulpdiensten in de Luikse stad Seraing hebben gisteren een kitten levend en wel uit een ondergrondse afvalcontainer gehaald, zo meldt RTL-TVI. De jonge grijze kat was door onbekenden in de container gedumpt. Een alerte buurtbewoner hoorde gemiauw en verwittigde de hulpdiensten.

Brandweer, politie en medewerkers van de stedelijke diensten kwamen ter plaatse om de kitten te redden. De afvalcontainer is onderdeel van een sorteerstraat waar buurtbewoners van de rue Jean De Seraing zelf hun gescheiden afval in kwijt kunnen.



De bevoegde schepen voor Leefmilieu Laura Crapanzano (PS) deelde op haar Facebookpagina foto’s van de interventie. Zij geeft de hulpdiensten een dikke pluim. Het geredde beestje doet het naar omstandigheden goed. De kater is door de val in container niet gewond geraakt. Crapanzano is verontwaardigd door het dierenleed. Ze hoopt dat de daders van “deze schandelijke daad” kunnen worden geïdentificeerd. “Dit mag niet onbestraft blijven”, luidt het.

