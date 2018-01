Onbekenden dumpen dertigtal vaten met drugsafval in Lommel ep

17u37

Bron: Belga 0 photonews De lokale politie van Lommel heeft vandaag een aantal vaten aangetroffen met afval dat vermoedelijk afkomstig is van de productie van synthetische drugs. De lokale politie werd vandaag rond 9.15 uur opgeroepen voor een sluikstort in de Ankerstraat.

De agenten troffen ter plaatse twee grote vaten met een inhoud van duizend liter aan, net als twintig vaten van twintig liter en negen vaten van dertig liter. In enkele vaten zat een onbekende chemische restsubstantie. Vermoedelijk gaat het om afval dat afkomstig is van de productie van synthetische drugs in een lab. Een klein deel was op de grond gelekt.

Een en ander bleek uit onderzoek en metingen door een gespecialiseerde instantie. Sinds begin 2017 gaat het al om het vierde sluikstort in Lommel. De civiele bescherming werd opgeroepen voor de opruiming en de neutralisatie van de stoffen. De federale gerechtelijke politie (fgp) van Limburg zet het onderzoek naar de feiten verder.

De Limburgse fgp kreeg in 2016 melding van zestien dumpingen van chemisch afval. In 2017 stond de teller van dumpingen op veertien. Verder hadden de speurders in 2016 kennis van achttien drugslaboratoria en 109 cannabisplantages. In 2017 ging het om vier laboratoria en 73 cannabisplantages. Dat maakte het parket van Limburg vrijdag bekend. Het parket voegde er wel aan toe dat de cijfers voor 2017 onvolledig waren.