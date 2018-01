Onbekenden dumpen bestelwagen met drugsafval in woonwijk in Hamont-Achel kv sam

18u22

Bron: Belga 2 Thinkstock In de buurt van een woonwijk in de Limburgse gemeente Hamont-Achel is gisteravond een bestelwagen met drugsafval achtergelaten. In het laadruim lag een honderdtal vaten van elk 25 liter, maar van de daders ontbreekt elk spoor.

De politie kreeg rond 22 uur de melding binnen dat de bestelwagen zonder nummerplaat stond geparkeerd in de Rode Kruisstraat. Uit het voertuig kwam een penetrante, chemische geur, waardoor een veiligheidszone werd ingesteld.

Opgeroepen brandweermannen ontdekten in het laadruim de honderd vaten met elk een inhoud van 25 liter. Voorlopig gaat het nog om een onbekende chemische substantie, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat het om afval van een illegaal lab voor de productie van synthetische drugs. De civiele bescherming zakte naar Hamont-Achel af voor de veilige opruiming.

Onderzoek

"Er zijn voorlopig geen aanwijzingen naar verdachten. Het gerechtelijk lab is ter plaatse gegaan voor verder onderzoek. De federale gerechtelijke politie zal een buurtonderzoek uitvoeren en nagaan of er eventueel camerabeelden zijn van in de buurt", zegt Jeroen Swijsen, persmagistraat van het Limburgse parket. Het voertuig, dat onlangs in Nederland gestolen was, werd getakeld met het oog op een sporenonderzoek.

In de grensregio met Nederland wordt geregeld afval van de productie van synthetische drugs gedumpt. Vorige week vrijdag dook in de Ankerstraat in Lommel nog een dertigtal vaten op met drugsafval. Het ging toen om twee grote vaten met elk een inhoud van duizend liter, net als twintig vaten van elk twintig liter en negen vaten van dertig liter. In enkele vaten zat een onbekende chemische restsubstantie.

Voorbije jaren

De Limburgse federale gerechtelijke politie kreeg in 2016 melding van zestien dumpingen van chemisch afval. In 2017 stond de teller op veertien.