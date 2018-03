Onbekende vrouw dood aangetroffen in werftoilet Brussel kv

19 maart 2018

21u23

Bron: Belga 3 Op het Brouckèreplein is vanmiddag het levenloze lichaam aangetroffen van een onbekende vrouw. Dat meldt het Brusselse parket. De vrouw werd door arbeiders gevonden in een toilet op de bouwwerf op het plein.

Het parket stuurde een wetsarts ter plaatse en die stelde vast dat de vrouw niet door tussenkomst van een derde was overleden. Hoe ze dan wel gestorven is, is nog niet duidelijk. Ook haar identiteit is nog niet gekend.