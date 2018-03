Onbekende saboteert sluis: twee huizen in Lanklaar stromen vol water, schade is aanzienlijk ADN

12 maart 2018

16u18

Bron: Belga 0 Enkele weilanden en een tweetal huizen zijn deze ochtend in de Limburgse gemeente Lanklaar (Dilsen-Stokkem) onder water gelopen, omdat een onbekende een sluis gesaboteerd had aan het kanaal Zuid-Willemsvaart.

Brandweermannen van het korps in Maasmechelen zijn van 7 uur tot na 13 uur in de weer geweest om het water weg te pompen. De schade in de twee ondergelopen huizen is aanzienlijk.

De Vlaamse Waterweg is bezig met werken uit te voeren aan het eiland Tivoli langs de oude kanaalarm en de nieuwe Zuid-Willemsvaart. Aan hotel Beau Séjour wordt bij de vroegere kanaalarm een oude draaibrug afgebroken. Vanuit de nieuwe Zuid-Willemsvaart werd er nog water toegevoerd naar de oude vaart.

Door de sabotage was de oude vaart echter overgelopen en stroomde dat water naar de lager gelegen weilanden en huizen. Intussen is het water weggepompt en de dijk verhoogd.