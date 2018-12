Onbekende man dood aangetroffen in Anderlecht LH

07 december 2018

18u28

Bron: Belga 0 Op het Baraplein in Anderlecht is deze ochtend een onbekende man dood aangetroffen. Dat meldt het Brusselse parket. Het gaat om een man van tussen de 40 en 50 jaar, maar meer is over hem nog niet geweten. Ook over de juiste doodsoorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.

"Deze morgen omstreeks 5.30 uur heeft een voorbijganger een man aangetroffen die languit op het voetpad lag", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Hij heeft de hulpdiensten gebeld en de toegesnelde arts heeft het overlijden vastgesteld, maar kon de doodsoorzaak van de man niet bepalen.”

Het Brusselse parket werd verwittigd en liet onmiddellijk een veiligheidszone instellen. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse, net als een wetsarts.

"In de loop van de namiddag heeft de wetsarts een autopsie uitgevoerd, maar ook deze bracht geen uitsluitsel over de doodsoorzaak", gaat de parketwoordvoerster verder. "Er werden evenwel geen sporen van geweld of tussenkomst van een derde op het lichaam aangetroffen. Het onderzoek wordt verdergezet en er werd onder meer een toxicologisch onderzoek gevraagd. Het slachtoffer kon nog niet geïdentificeerd worden. Het gaat om een man van tussen de 40 en 50 jaar.”