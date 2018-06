Onafhankelijke spoorbonden kondigen stakingen aan voor eind juni rvl

11 juni 2018

13u44

Bron: Belga 440 Twee spoorbonden hebben onafhankelijk van elkaar een aanzegging ingediend om te staken. Treinbestuurders leggen vanaf 22 juni het werk neer, de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) vanaf 27 juni.

Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) heeft een stakingsaanzegging ingediend voor vrijdag 22 juni vanaf 3 uur 's ochtends. De aanzegging is voor 48 uur, zo heeft Belga vernomen van een woordvoerder.

Eerder heeft de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) ook al bekendgemaakt dat zijn een aanzegging hebben van 24 uur hebben ingediend voor het treinbesturingspersoneel, die ingaat op 27 juni om 22 uur. De twee bonden zouden zonder overleg hun aanzeggingen hebben ingediend.

OVS wil protesteren tegen een voorstel tot herwaardering van het besturingspersoneel. De datum werd volgens OVS "bewust gekozen om studenten in de examenperiode zo veel mogelijk te ontzien". Nadien volgen mogelijk verdere acties. "Op de Nationale Paritaire Subcommissie van 6 juni werd een voorstel tot herwaardering van het besturingspersoneel doorgedrukt. Dit voorstel wordt door een meerderheid van het betrokken personeel verworpen", klinkt het bij OVS.

Stakingsbereidheid

De voorbije maanden onderhandelden de vakbonden met de NMBS over die herwaardering. "In de vergadering van vorige week werd een meerderheid gevonden, maar de voorstellen worden niet gedragen door het personeel", zegt Joachim Permentier, algemeen secretaris van OVS. "Er is een enorme stakingsbereidheid."



'Je mag niet vergeten dat treinbestuurder een zwaar beroep is: om verschillende redenen haalt 60 procent van de mensen de pensioenleeftijd van 55 niet' Joachim Permentier, algemeen secretaris van OVS

"Uitgangspunt van de onderhandelingen was dat het beroep van treinbestuurder ondergewaardeerd is", legt Permentier uit. "We merken nu dat er van de treinbestuurders een productiviteitsverhoging gevraagd wordt. In plaats van een humanisering van het vak krijgen we de vraag om flexibeler te werken. Je mag niet vergeten dat treinbestuurder een zwaar beroep is: om verschillende redenen haalt 60 procent van de mensen de pensioenleeftijd van 55 niet."

In een op Twitter gepubliceerde brief aan haar achterban, noemt de vakbond het beroep van treinbestuurder "zonder twijfel het meest beperkende en veeleisende binnen de NMBS, zowel op professioneel, medisch en psychologisch vlak". De vakbond dreigt er in dezelfde brief mee dat, als elke vooruitgang uitblijft of er geen compromis bereikt wordt waar iedereen mee kan leven, "de acties zullen hernemen en verharden vanaf 11 juli".

De vakbond eist de intrekking van dit voorstel en de start van nieuwe onderhandelingen "die tot een voorstel dat breed door het besturingspersoneel gedragen wordt, moeten leiden".