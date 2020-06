Onafhankelijk onderzoek naar racisme bij Brusselse brandweer IB

05 juni 2020

05u01

Bron: Belga 3 Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels) zal het brandweerkorps extern laten doorlichten, zo meldt De Morgen vandaag. De voorbije maanden waren er meerdere incidenten die op racisme binnen de rangen wijzen.

De externe doorlichting is al doorgesproken met de korpsleiding. "Is er een probleem op individueel of op structureel niveau? En laat de cultuur het toe om zo'n gedrag te melden of moeten we een anonieme procedure installeren? Die vragen moeten we nu stellen", zegt Smet. "Sowieso is het duidelijk dat de bestaande disciplinaire procedures te traag verlopen."

Dat het brandweerkorps het moeilijk heeft met diversiteit, weerlegt Smet niet. "Het is echter niet omdat enkele brandweermannen zich racistisch uitlaten, dat het hele korps plots racistisch is", beklemtoont de staatssecretaris.

Mismatch

Volgens Smet is er net als bij de politie een mismatch tussen de brandweer en de bevolking. "Er zijn nog steeds te weinig mensen van andere origine, te weinig vrouwen en vooral te weinig Brusselaars." Er moet volgens hem ook meer voeling komen met het wijkniveau. "Eigenlijk zou elke nieuwkomer in het korps een cursus Brussel moeten krijgen.”