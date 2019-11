Onaangename bedrijfscultuur is belangrijkste reden voor ontslagnemende bedienden kv

05 november 2019

05u48

Bron: Belga 0 Ruim 40 procent van de bedienden die ontslag hadden genomen binnen de eerste zes maanden van aanwerving, gaven als reden op de bedrijfscultuur niet fijn te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van iVOX in opdracht van rekruteringsbureau Robert Half, dat peilde naar sollicitatiegedrag van de Belgische bedienden.

Een op de zes bedienden nam al eens ontslag binnen de eerste zes maanden van een contract. Naast de motivering van een onaangename bedrijfscultuur nam een even groot percentage (42 procent) ontslag omdat ze een ander of beter voorstel hadden gekregen. Voor anderen voldeden de taken niet aan de verwachtingen (39 procent).

"Kandidaten hebben steeds vaker de keuze tussen meerdere voorstellen. Bedrijven moeten zich dus ook meer dan ooit onderscheiden met behulp van een solide authentiek bedrijfsverhaal", zegt Iris Houtaar, associate director bij Robert Half.

Afhaken tijdens sollicitatieproces

Maar ook tijdens de sollicitatieprocedure wordt er al afgehaakt. Uit de cijfers blijkt dat ruim een op de vier van de Belgische bedienden al eens een sollicitatieprocedure op eigen initiatief afbrak tijdens of na het eerste gesprek. Mannen doen dit vaker dan vrouwen (32 procent versus 20 procent). Ook blijken jongere werknemers dit vaker te doen dan oudere. Net niet de helft van de sollicitanten haakte in zo'n situatie af omdat de taken inhoudelijk niet aan hun verwachtingen voldeden. Anderzijds zei 37 procent van de sollicitanten ermee te stoppen omdat ze geen band voelden met het bedrijf, of omdat ze het loonvoorstel te laag vonden (31 procent).

"Om te vermijden dat sollicitanten vroeg in het sollicitatieproces afhaken, raden we onze klanten steeds aan om meteen een duidelijk beeld te schetsen van de functie, de taken die de kandidaat zal uitvoeren, de arbeidsvoorwaarden, de bedrijfscultuur en de 'purpose' van de organisatie", aldus Houtaar.

Ontevreden over arbeidsvoorwaarden

Het omgekeerde geldt trouwens ook. Zo heeft een op de vier van de bedienden in België al eens een jobvoorstel aanvaard terwijl hij of zij er een slecht gevoel bij had of niet helemaal tevreden was met de arbeidsvoorwaarden. Meer dan 80 procent van deze groep ziet achteraf hun buikgevoel bevestigd en eindigen ongelukkig in de job, aldus het rekruteringsbureau. Bijna de helft van de bedienden (47 procent) die ondanks twijfels een aanbod aanvaardden, nam nadien zelfs ontslag.