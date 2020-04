Exclusief voor abonnees

Ona (17) vecht in complete afzondering tegen leukemie: “Ik leef al zeven maanden in quarantaine, en mensen maar klagen dat ze nu een feestje missen”

Bieke Cornillie Joeri Seymortier

14 april 2020

18u06

30

Jij en ik vinden in ons kot blijven lastig? Besef dan dat Ona De Waele (17) al máánden tussen vier muren doorbrengt. Ona vecht tegen leukemie en kreeg tien dagen geleden een stamceltransplantatie. Morgen, woensdag, viert ze haar achttiende verjaardag, in quarantaine. “Papa heeft buiten een spandoek opgehangen, zodat ik me minder eenzaam voel wanneer ik uit het raam kijk.”