Omzet Belgische autotoeleveranciers daalt fors met 15 procent in eerste jaarhelft ES

14 augustus 2019

13u48

Bron: Belga 2 Binnenland De Belgische autotoeleveranciers hebben hun omzet tijdens de eerste helft van dit jaar met 15 procent zien teruglopen. Dat meldt technologiefederatie Agoria. Een impact op de vaste tewerkstelling ziet Agoria nog niet. België telt honderddertig van die toeleveranciers met meer dan vijftig werknemers, die samen ruim dertienduizend mensen tewerkstellen.

In het eerste halfjaar is de autoproductie in Europa met meer dan zes procent gezakt, wereldwijd met bijna zeven procent. Dat heeft volgens Agoria een serieuze impact op de omzet van de toeleveranciers, ook de Belgische.

"We noteren een vrij forse daling van vijftien procent bij de Belgische toeleveranciers die op de internationale markt actief zijn. Acht op de tien bedrijven zijn betrokken", zegt Ben Van Roose, manager maakindustrie bij Agoria. Een impact op de vaste werknemers ziet Agoria op dit moment nog niet.

Opeenstapeling van problemen

“De automobielsector kampt met een opeenstapeling van problemen. De nieuwe emissienormen hebben voor een vertraging gezorgd op het gebied van homologatie bij de moederbedrijven, mensen die twijfelen of ze een benzine- of dieselwagen zouden kopen, de impact van een mogelijke brexit, de Amerikaans-Chinese tweestrijd", aldus Van Roose.

Voertuigbouwers doen het wel goed

In ons land houden de voertuigbouwers volgens Agoria evenwel goed stand. "Zowel bij Audi Brussel als bij Volvo in Gent bouwen ze vandaag dan ook nieuwe modellen. Het management was vooruitziend en wist dat ze hun fabriek moesten ombouwen in de toekomst. Zij hebben zich voorbereid op de modellen van de toekomst en hebben hun fabriek binnen hun moederfabrieken kunnen verkopen als de fabrieken die investeringen verdienen", aldus Van Roose. En ook busbouwers Van Hool en VDL Bus boeren goed.