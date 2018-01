Omwonenden en studenten bieden via #Antwerpenhelpt massaal slaap- en blokplaatsen aan na gasontploffing midden in studentenbuurt IB

23u41

Bron: Twitter, Belga 0 De Roeck De ravage nadat de twee gebouwen aan de Paardenmarkt in Antwerpen instortten. De ontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt, waarbij een gebouw instortte en twee naburige panden zwaar beschadigd raakten, vond midden in de Antwerpse studentenbuurt plaats. Omwonenden en studenten bieden nu via sociale media massaal slaapplaatsen aan voor hun getroffen buurtbewoners.

Via Twitter stellen omwonenden en studenten via de hashtag #AntwerpenHELPT hun huizen, kamers en studio's open voor andere studenten of mensen die de Paardenmarkt niet meer op mogen. “Als er slachtoffers zijn die een blok of slaapplaats nodig hebben in Antwerpen vanavond/morgen, stuur me even een berichtje. Be safe everybody!”, schrijft studente Sari. Ook Arne stelt zijn studeer, werk- en slaapplek aan de Rotterdamstraat open voor studenten of andere mensen die hun huis in de Paardenmarkt nu niet meer opkunnen.

Studenten die zelf hun kot niet meer in kunnen, zoals Kyllian die morgen examen heeft, vragen zelf ook massaal om hulp via het platform. De inspanningen van de Antwerpenaars en van de studenten worden met veel goedkeuring ontvangen door andere Twitteraars. “Proficiat aan jouw inzet en dienstbaarheid”, reageert iemand onder de oproep van Arne om bij hem te komen crashen. “Tof hoe de studenten in Antwerpen voor anderen klaarstaan”, zegt iemand anders.

Een professor hoopt dan weer dat zijn studenten morgen veilig en ondanks alles goed voorbereid aan zijn examen kunnen beginnen.

De Wever onder de indruk van "spontane solidariteit"

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever laat weten "erg onder de indruk te zijn van de "spontane boodschappen van talrijke omwonenden, onder wie vele studenten, die meteen op sociale media steun en onderdak aanboden", aldus De Wever. "Die solidariteit laat zien hoe hecht onze stad is in tijden van nood. Dat verdient ons respect."

Op dit moment liggen er nog zeker drie gewonden onder het puin, met wie de politie mondeling contact heeft. Dat meldt onze reporter ter plaatse.

Veiligheidszone

De politie heeft een veiligheidszone ingesteld tot aan de Hessenbrug en het kruispunt met de Italiëlei. Intussen zijn al zeker elf gewonden geteld. Twee onder hen liepen zware verwondingen op. De schade ter plaatse is enorm: één pand is volledig ingestort en de panden rechts en links daarvan zijn ook grotendeels vernield, al staan daar nog enkele verdiepingen recht. Volgens de brandweer bemoeilijkt het onstabiele puin de reddingen.

Iemand een kot waar ik welkom ben? Ik heb morgen examen en ik mag mijn kot de volgende uren niet binnen #Paardenmarkt kyllian(@ bogaertkylli) link

En voor studenten / mensen die de Paardenmarkt niet meer op kunnen (de hele straat is afgesloten nu): ik heb nog studeer, werk- en slaapplek in de Rotterdamstraat. #paardenmarkt #antwerpen Arne van Batenburg(@ arnevab) link

Als er slachtoffers zijn die een blok of slaapplaats nodig hebben in Antwerpen vanavond/morgen, stuur me even een berichtje. Be safe everybody! #paardenmarkt #antwerpen Sari Van Tendeloo(@ SarcasticSari) link

als er mensen een blok- en/of slaapplaats zoeken, ik heb nog een plekje vrij op mijn kot in de Van Stralenstraat! praktisch om de hoek van de #paardenmarkt @LPAntwerpen Celine Caubergs(@ celinecaubergs) link

tof, hoe de studenten in antwerpen voor anderen klaar staan. marc(@ MarcDekoninck) link

Op de Stadswaag (zijstraat van de Paardenmarkt) ook een aantal slaapplekken en studeerplekjes vrij voor wie niet thuis geraakt! #Antwerpen stay safe! https://t.co/eNhoj2PECn Tessa(@ tessakerstenn) link

Studenten in Antwerpen die door ontploffing een slaap- of studeerplaats zoeken voor vannacht: check #paardenmarkt voor het aanbod door hulpvaardige studenten/inwoners. Ik hoop morgen iedereen in goede gezondheid op mijn examen te zien. #staysafe Michael Opgenhaffen(@ MichOpgenhaffen) link