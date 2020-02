Omstreden VRT-directeur Peter Claes stapt dan toch op TT

17 februari 2020

15u48 18 De VRT en algemeen directeur Media en Productie, Peter Claes, nemen in gemeenschappelijk overleg afscheid van elkaar. Dat meldt de VRT in een persbericht. De Raad van bestuur kan zich vinden in deze oplossing uitgewerkt door CEO ad interim Leo Hellemans. “Ik wil Peter uitdrukkelijk bedanken voor z’n indrukwekkende carrière van 17 jaar bij de VRT”, zegt Hellemans. “Claes was bereid deze stap te zetten om de rust te laten terugkeren voor hem, zijn gezin en de VRT.”

Claes verloor eind vorig jaar het vertrouwen van de rest van het directiecomité bij de VRT. Zo kwam hij onder vuur te liggen voor contracten die hij met schermgezichten had onderhandeld, en een contract met een freelance regisseur van 650.000 euro voor de komende vijf jaar, zonder dat er nog maar één opdracht was uitgevoerd. In een rapport schetste CEO Paul Lembrechts een vernietigend beeld van Claes. Volgens het rapport ging het om “intimidatie van medewerkers, het bevorderen van angst bij die medewerkers en het in de hand werken van polarisering”.

Lembrechts wilde Claes daarom de laan uitsturen, maar werd teruggefloten door de Raad van Bestuur. Omdat Lembrechts daardoor op zijn beurt het vertrouwen van de Raad van Bestuur kwijt was, werd hij door de Vlaamse regering ontslagen. Claes werd ondertussen tijdelijk geschorst, terwijl Hellemans Lembrechts’ taak ad interim overnam.

“Jarenlang engagement”

“De VRT apprecieert deze moeilijke stap en is dankbaar voor het jarenlange engagement van Peter. Ik heb zelf vele jaren met hem kunnen werken. Zijn visie en daadkracht hebben in grote mate bijgedragen tot de succesvolle VRT die we vandaag zijn”, zo zegt Hellemans nu.

“Ik wil dit vertrek aangrijpen om te onderstrepen hoezeer ik persoonlijke aanvallen en onjuiste aantijgingen aan het adres van Peter en z’n familie heb betreurd. Ik betreur ook de omstandigheden van het vertrek en wens uitdrukkelijk Peter te bedanken voor z’n jarenlange engagement. De visie van Peter op de ontwikkelingen in onze sector en zijn strategische kennis van ons medialandschap zijn en blijven waardevol voor de VRT.”

Het is nog niet duidelijk wie Claes zal opvolgen. Hellemans zal nu bekijken hoe het verder moet zonder Claes.

“Hoop dat rust en sereniteit terugkeren”

“Na 17 ongelofelijk intense en boeiende jaren, stopt mijn rol bij VRT”, reageert Claes in het persbericht. “Zo sluit ik een belangrijk en fascinerend hoofdstuk in mijn leven af. Leo Hellemans krijgt als CEO ad interim door mijn vertrek alle ruimte, in de hoop dat de polemiek rond mijn persoon definitief stopt. Ik betreur dat de spanningen de afgelopen maanden zo opgelopen zijn, en hoop dat de rust en sereniteit terugkeren in de volledige organisatie.”

“Met een overheersend gevoel van trots trek ik aan de Reyerslaan de deur dicht. Trots op de mensen rondom mij, met wie ik zo fijn en intens heb samengewerkt. Trots ook op onze merken, en de vele collega’s die hieraan meegebouwd hebben al die jaren. Zij zijn en blijven de grote kracht en sterkte van VRT. En vooral ben ik erg trots op de vele mooie programma’s en acties, waarmee we heel Vlaanderen hebben geraakt, beroerd en veranderd. Dat zal ik nooit vergeten, maar wel als een ereteken meenemen, gedurende de rest van m’n leven”, besluit Claes.

Dalle: “Ligt belangrijk werk op plank”

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle hoopt dat de VRT nu de rangen sluit. “Er ligt belangrijk werk op de plank. Niet in het minst de nieuwe beheersovereenkomst. De voorbereidingen hiervan zijn volop bezig. De Vlaamse regering wil met de VRT een ambitieuze beheersovereenkomst afsluiten die garandeert dat de VRT een kwaliteitsvolle en sterke omroep blijft in een snel veranderd medialandschap.”

De regering wil nog steeds tegen de zomer een nieuwe gelegeerd bestuurder aanduiden.