Omstreden Stéphane Moreau nu ook verdacht van corruptie SPS

11u49

Bron: Belga 0 BELGA Justitie verdenkt Nethys-topman Stéphane Moreau ervan een federale magistraat te hebben gevraagd tussen te komen bij de onderzoeksrechter in het dossier-Tecteo (vandaag Nethys-Publifin). Dat schrijft Le Soir.

Tijdens een etentje in 2010 zou Moreau om die gunst hebben gevraagd bij Nadine Jamar, een gewezen federaal magistrate die intussen met pensioen is. "Toen ik dat voorstel kreeg, ben ik razend rechtgestaan. Ik wilde mijn eten betalen, maar de rekening was al geregeld", aldus Jamar, die intussen een klacht indiende voor poging tot corruptie.

In ruil voor de tussenkomst bij onderzoeksrechter Philippe Richard, kreeg de magistrate de belofte dat ze zich geen zorgen hoefde te maken over de toekomst van haar schoonzoon, die werkte bij Tecteo. Moreau ontkent de beschuldigingen en zegt klacht te hebben ingediend wegens laster. Het Luikse parket-generaal zal maandag zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank vragen voor actieve corruptie.