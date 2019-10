Omstreden ‘melk is dodelijk’-campagne mag hervat worden van reclameregulator JEP AW

16 oktober 2019

14u00

Bron: Belga, BE Vegan 0 De reclamecampagne met de slogan "Melk is dodelijk -voor 150.000 kalfjes per jaar", begin oktober te zien op trams van De Lijn in Antwerpen en Gent, was niet in strijd met de regels van de JEP, het zelfregulerend orgaan van de Belgische reclamesector.

De JEP oordeelt "dat de reclame geen categorie van personen denigreert en evenmin in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens of met de verschillende punten van de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame".

De JEP benadrukt dat ze zich beperkt heeft tot de inhoud van de campagne, die getoetst heeft aan de JEP-regels over niet-commerciële reclame, en zich dus niet gebogen heeft over het debat over melkconsumptie. "Dat behoort niet tot haar bevoegdheid", aldus de JEP.

Logo

Uit het onderzoek is gebleken dat het logo van de adverteerder duidelijk te zien is. "Het publiek weet derhalve niet alleen aan welk type argumentatie het zich mag verwachten, maar tevens geacht mag worden er zich rekenschap van te geven dat een en ander een standpunt in een complex debat met voor- en tegenstanders betreft", aldus de beslissing.

Ook het beeld en de bijhorende tekst heeft volgens de Jury "duidelijk betrekking op de gevolgen van een bepaald productieproces voor melkvee die de adverteerder wil aankaarten, en met name niet van aard is om de indruk te creëren dat het product melk als dusdanig schadelijk zou zijn voor de gezondheid van melkdrinker".

Dat alles past binnen de hoofdboodschap van de adverteerder, aldus de JEP: de nadelen die aan een bepaald product verbonden zijn communiceren, zonder dat het gaat om "een stigmatiserende en/of denigrerende communicatie tegen melkveehouders, werknemers in zuivel verwerkende bedrijven of andere betrokkenen in het algemeen".

De jury merkt nog op dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

Campagne stopgezet

De campagne werd na een paar dagen alweer stopgezet terwijl de posters eigenlijk vier weken op de trams te zien zouden zijn. Dat gebeurde na onderling overleg tussen adverteerder BE Vegan, de Belgische veganismevereniging, en Lijncom, de dochteronderneming van de De Lijn die de reclameruimte op de trams en bussen verkoopt. De campagne werd stopgezet omdat ze als kwetsend werd ervaren, aldus Lijncom.

De landbouworganisaties waren allerminst te spreken over de campagne en hadden al stappen ondernomen. Bovendien waren bij Lijncom al ontstemde reacties binnengelopen. Ook de JEP kreeg dus verschillende klachten binnen.

Nieuwe samenwerking met De Lijn?

BE Vegan zegt "tevreden" te zijn met de uitspraak, en verder te willen gaan met de campagne. De Lijn laat alvast weten dat ze de campagne niet zal hernemen. “De beslissing om de campagne te stoppen werd los van de JEP-uitspraak genomen”, aldus De Lijn-woordvoerster Sonja Loos. “We hebben die actie toen, in overleg met BE Vegan, gestopt omdat ze bepaalde groepen kwetst.”

En wat als er een nieuwe aanvraag komt van de veganistenorganisatie? “We hebben nog geen aanvraag gekregen, maar we blijven als adverteerder open staan voor BE Vegan. Of we een nieuwe campagne zullen plaatsen, zal afhangen van de inhoud.”