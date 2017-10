Omstreden judocoach weg bij federatie TT

09u14

Bron: Belga 0 Photo News Belgische judoka Myriam Blavier tijdens het Europees Junior Judo kampioenschap. De judocoach die in opspraak kwam wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag werkt niet meer bij de Vlaamse Judofederatie (VJF). Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Al enkele dagen staat de vacature van 'technisch directeur topsport' open bij de VJF. De 55-jarige man werkt niet langer bij de federatie nadat hij in het voorjaar in opspraak kwam voor seksueel grensoverchrijdend gedrag tegen judoka's en nadien op non-actief werd geplaatst.



Uit de getuigenissen van verschillende ex-judoka's bleek dat in de judowereld een cultuur heerste van seksuele intimidatie, die leidde tot aanranding en andere vormen van seksueel misbruik. Het ging over verschillende coaches, onder wie de topcoach.



De man was in mei reeds op non-actief geplaatst in het belang van het onderzoek. In onderling overleg werd beslist de samenwerking stop te zetten, aldus VJF-voorzitter Kristof Van de Putte.



De coach heeft de getuigenissen steeds afgedaan als "lasterlijke aantijgingen". Zijn advocaat, Walter Damen, zegt in de krant alle aantijgingen te kunnen ontkrachten. "Het is nooit zijn bedoeling geweest om de judofederatie te blokkeren, zegt Damen. "Het kostte de bond de afgelopen maanden vrij veel geld om een functie te laten invullen door iemand die op non-actief stond en dus geen vorm kon geven aan het beleid. Dat is hiermee opgelost."



Een onafhankelijke ethische commissie van de VJF onderzoekt intussen de hele zaak.