Omstreden "Jodenkoppen" zullen ook morgen op wagen uitrijden op Aalst Carnaval

22 februari 2020

10u23 0 De wagen met ‘Jodenkoppen’ die vorig jaar te zien was op Aalst Carnaval en wereldwijd ophef veroorzaakte, zal ook morgen uitrijden in de stoet. Carnavalsgroep De Zwiejtollekes liet zich niet afschrikken en recycleerde de omstreden figuren van de collega's van De Vismooil’n.

Het is een traditie in Aalst dat carnavalsgroepen elkaars wagens overkopen en er een jaar later hun eigen ding mee doen. Ondanks de heisa rond de wagen met ‘Jodenkoppen’, zal ook die morgen opnieuw uitrijden. De kledij van de figuren heeft dan wel een andere kleur gekregen - goud in plaats van roze - verder zien ze er nog precies hetzelfde uit.

Doodsbedreigingen

De Vismooil’n haalden zich er vorig jaar nochtans flink wat miserie mee op de hals. Wereldwijd werden de figuren op afschuw onthaald en de carnavalisten werden beschuldigd van antisemitisme. Er volgden meer dan 200 doodsbedreigingen en er werden excuses aangeboden, maar De Vismooil’n hielden er een trauma aan over. “Hadden we het geweten, we hadden ze nooit op onze wagen gezet”, reageren ze nu aan de vooravond van een nieuw Aalst Carnaval.

Het schrok De Zwiejtollekes echter niet af om de ‘Jodenkoppen’ opnieuw te gebruiken. Of toch? Het Laatste Nieuws ging een kijkje nemen in de werkhallen van de carnavalisten in Aalst en ontdekte dat het onderwerp er nog altijd heel gevoelig ligt. Amper één lid van De Zwiejtollekes wilde reageren, de rest vluchtte weg.

De Holocaust is zo lang geleden. Ik ben al oud en zelfs ik was toen nog niet geboren. Dat staat toch héél ver van ons af, hé Michel De Wol

“We hebben niet de bedoeling iemand te kwetsen", aldus Michel De Wolf, die ook de achterkleinzoon is van een van de stichters van Aalst Carnaval. “Dit is Aalst. Wij lachen met iedereen. Alleen niet met de Bende van Nijvel, Marc Dutroux en de genocide in Rwanda. Dat was té erg.”

En de zes miljoen vermoorde Joden tijdens de Holocaust dan? “Dat is zo lang geleden”, aldus De Wolf. “Ik ben al oud en zelfs ik was toen nog niet geboren. Dat staat toch héél ver van ons af, hé.”

