Omstreden in de VS, bij ons sinds vandaag verkrijgbaar: waarom experts e-sigaret Juul vrezen

17 september 2019

15u15

Bron: Belga, VTM NIEUWS 16 Juul, de in de Verenigde Staten razend populaire e-sigaret, ligt sinds vandaag in de winkel in ons land. België is daarmee het tiende Europese land waar de e-sigaretten te koop zijn. De vrees is dat ook in België jongeren massaal zullen beginnen vapen.

Juul heeft de vorm van een lange usb-stick en ziet er daarmee anders uit dan een klassieke e-sigaret. De hippe e-sigaret wordt te koop aangeboden in krantenwinkels, supermarkten en vapeshops (dampwinkels). In nachtwinkels zou Juul niet worden verkocht.

De Juul die hier verkocht wordt, bevat minder nicotine dan de Amerikaanse variant omdat die tweede niet tegemoet komt aan de Europese regelgeving. De net geen 59 milligram nicotine per millimeter vloeistof is drie keer zoveel als de limiet van 20. Daarom bracht Juul in Europa een lichtere variant op de markt. “We bieden in België een versie aan met 18 milligram nicotine en één met 9 milligram nicotine, voor mensen die hun verslaving willen afbouwen”, klinkt het. Juul wil zich “richten op mensen die willen stoppen met roken”.

Bij experts heerst er toch bezorgdheid over die aanpak, omdat het zo’n e-sigaret als opstap zou kunnen dienen naar een traditionele sigaret. “We hebben het verhaal gezien in Amerika”, zegt Stefaan Hendrickx van het Vlaams Instituut Gezond Leven aan VTM NIEUWS. “Het is een echte hype geworden door het product zelf en het design. Het spreekt jongeren aan.”

Omstreden

De e-sigaret is ook erg omstreden omdat ze in de VS razend populair is. De autoriteiten hebben het zelfs over een "nicotine-epidemie" bij de jeugd. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten (Food and Drug Administration, FDA) stuurden begin deze maand nog een waarschuwingsbrief naar de fabrikant, omdat die blijft beweren dat “vapen” of dampen veilig is. In de VS lopen er ook verschillende onderzoeken naar mysterieuze overlijdens die mogelijk gelinkt zijn aan het gebruik van de elektronische sigaret.

Verkoopsverbod voor minderjarigen

Juul beloofde begin deze maand strikte preventiemaatregelen te nemen, zoals een verkoopsverbod voor minderjarigen. “De verkopers ondertekenen een document met ons waarin ze zich engageren om Juul niet te verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Wij gaan dit zelf controleren met zogenaamde mysteryshoppers”, klonk het.

Maar critici zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven wezen erop dat Juul gewoon streeft naar een zo groot mogelijk cliënteel dat verslaafd is aan nicotine en dus vaste klant blijft. “Het feit dat er bij de Juul-sigaret nicotinezouten zijn toegevoegd aan de vloeistof, maakt dat het product sneller in het bloed komt en dus verslavender is.” Het instituut reageerde ook sceptisch op het voornemen van Juul om zich niet te richten op minderjarigen.

