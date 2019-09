Omstreden e-sigaret Juul ligt vanaf 17 september ook in de Belgische winkel ADN

04 september 2019

17u08

Bron: Belga 2 Juul, de in de Verenigde Staten razend populaire e-sigaret, ligt vanaf 17 september in de winkel in ons land. Dat maakte het bedrijf achter de e-sigaret vandaag bekend in een persbericht.

Juul Labs kiest voor een landelijke uitrol, waarbij hun producten te koop zullen worden aangeboden in krantenwinkels, supermarkten en vapeshops (dampwinkels). In nachtwinkels zou Juul niet worden verkocht, aldus woordvoerster Caroline Vrancken. België is zo het tiende land in Europa waar Juul op de markt komt.

Omstreden

De e-sigaret is erg omstreden, omdat ze in de VS razend populair is. De autoriteiten hebben het zelfs over een "nicotine-epidemie" bij de jeugd. Juul belooft al van bij de start strikte preventiemaatregelen te nemen. Vanaf de lancering midden deze maand wil men een verkoopsverbod voor minderjarigen invoeren. "De verkopers ondertekenen een document met ons waarin ze zich engageren om Juul niet te verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Wij gaan dit zelf controleren met zogenaamde mysteryshoppers. Als ze na verschillende controles toch nog door de mand vallen, dan wordt de samenwerking stopgezet", beweert Vrancken.

Ze wijst er ook op dat Juul hier in Europa - als gevolg van een Europese richtlijn voor elektronische sigaretten - veel minder nicotine bevat dan in de VS. Daar bevat de e-sigaret tot 59 milligram nicotine per milliliter vloeistof. "We bieden in België een versie aan met 18 milligram nicotine en één met 9 milligram nicotine, voor mensen die hun verslaving willen afbouwen", aldus de woordvoerster. Juul wil zich “richten op mensen die willen stoppen met roken”.

“Verslavender”

Maar critici zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven wijzen erop dat Juul gewoon streeft naar een zo groot mogelijk cliënteel dat verslaafd is aan nicotine en dus vaste klant blijft. Het feit dat er bij de Juul-sigaret nicotinezouten zijn toegevoegd aan de vloeistof, maakt dat het product sneller in het bloed komt en dus verslavender is, klinkt het. San Francisco, de thuishaven van Juul, heeft daarom zelfs de verkoop van e-sigaretten verboden.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven reageert ook sceptisch op het voornemen van het bedrijf om zich niet te richten op minderjarigen. “Moeten we toestaan dat Juul de taak van de federale overheidsdienst Volksgezondheid overneemt (en zelf mysteryshoppers op pad stuurt)? Laat de FOD zijn werk doen, en dan vooral in de buurt van scholen waar vanaf 17 september in verkooppunten Juul wordt aangeboden”, klinkt het. Volgens het Vlaamse Instituut is het ook nodig om de controle op te voeren op de sociale media die door Belgische jongeren gebruikt worden.

Het pleit daarnaast voor een algemene monitoring van Juul op de Belgische markt, niet alleen bij jongeren maar ook bij volwassenen. “Wat is de link tussen vapen en roken? Hoe gebruiken rokers de e-sigaret vandaag en hoe kunnen we hen daarbij ondersteunen? Wat zijn de langetermijneffecten van Juul?” Het Instituut Gezond Leven wijst erop dat in de VS heel wat volwassen vapers toch nog gewoon tabak blijven gebruiken. “En dubbel gebruik leidt niet tot gezondheidswinst.”