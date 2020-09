Omstreden Belgische islamleraar vangt bot bij mensenrechtenhof SVM

03 september 2020



Bron: Belga 2 Een islamleraar van een Franstalige school in Anderlecht die na de aanslag op Charlie Hebdo in 2015 overgeplaatst is naar een school in La Louvière vanwege een omstreden opiniestuk is terecht gestraft. Dat oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Franse Gemeenschap had goede redenen om de sanctie op te leggen, klinkt het.

Na de aanslagen op het satirische weekblad Charlie Hebdo in januari 2015 raakten de gemoederen op het atheneum Da Vinci in Anderlecht verhit. Een aantal leerlingen viel een leerkracht aan die het had opgenomen voor Charlie Hebdo. Er kwam een petitie tegen de leraar en een leerling die de petitie weigerde te tekenen, raakte zwaargewond na een vechtpartij met een groep andere leerlingen.

In de media werd her en der gewezen naar islamleraar Yacob Mahi, die achter de petitie zou zitten. Mahi was al omstreden, hij was eerder al met homofobe en vrouwonvriendelijke verklaringen in polemieken verzeild geraakt. Na het incident op het atheneum verdedigde hij zich in een open brief, waarin hij de lof zong van de Franse negationist Roger Garaudy.

Milquet

De regering van de Franse Gemeenschap greep in. Toenmalig minister van Onderwijs Joëlle Milquet (cdH) oordeelde dat Mahi zich niet aan zijn plicht tot terughoudendheid had gehouden. Mahi werd overgeplaatst naar een school in La Louvière, 50 kilometer van Brussel.

Mahi vocht die beslissing tevergeefs aan bij de Raad van State en trok daarna naar het Mensenrechtenhof in Straatsburg. Maar dat oordeelt nu dus dat de sanctie niet disproportioneel was.

