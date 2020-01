Omslag met wit poeder aangetroffen in stadhuis van Charleroi

28 januari 2020

In het stadhuis van Charleroi, waar PS-voorzitter Paul Magnette burgemeester is, is dinsdagochtend een omslag aangetroffen met wit poeder. Dat meldt de lokale brandweer, die ter plaatse is.