VIDEO: Omgewaaide containers belanden in het Albertkanaal in Schoten Toon Verheijen

09u20

Bron: Eigen berichtgeving 3 Toon Verheijen

Een toren met een vijftal containers is vanmorgen omgewaaid op een bedrijventerrein langs de Wasserijstraat in Schoten. Twee containers zijn daarbij in het Albertkanaal beland.

