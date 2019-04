Omgekeerde loonkloof: in één op vijf bedrijven verdient vrouw meer lva

12 april 2019

04u48

Bron: Belga 0 Mannen verdienen per uur gemiddeld 16 procent meer. Maar in 1 op de 5 bedrijven is de loonkloof omgekeerd: vrouwen verdienen er meer dan mannen. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

In iets meer dan tweeduizend bedrijven verdienen vrouwen gemiddeld meer dan mannen. Dat is een vijfde van de bedrijven die in hun sociale balans de loonkosten voor mannen en vrouwen uitsplitsten.

Ondernemingen met zo'n omgekeerde loonkloof blijven wel in de minderheid: in 45 procent van de betrokken bedrijven verdienen mannen en vrouwen per uur ongeveer evenveel, en in 35 procent verdienen mannen meer. Waar de loonkloof in het voordeel van de mannen speelt, is ze vaker erg groot. Gemiddeld genomen liggen de loonkosten voor mannen op 43 euro per uur, voor vrouwen op 37 euro.

Bedrijven zijn sinds een aantal jaren verplicht om in de sociale balans, die ze samen met de jaarrekening neerleggen, een opsplitsing te maken tussen mannen en vrouwen, onder meer inzake loonkosten. Zo kon Trends Business Information de loonkloof becijferen.

Belangrijk: het gaat om de loonkosten per uur. Wie deeltijds werkt, kan dus nog altijd minder overhouden. Ook kon er niet gecorrigeerd worden voor functie.