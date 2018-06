Omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen voortaan beter beschermd kv

07 juni 2018

18u37

Bron: Belga 0 De Kamer heeft vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd dat het omgangsrecht van grootouders met hun kleinkinderen sterker wettelijk moet verankeren. Bedoeling is bemiddeling meer kansen te geven. De familierechtbank zal het omgangsrecht enkel nog kunnen weigeren indien dat indruist tegen het belang van het kind.

Vorig jaar werden 711 dossiers van grootouders of grootouderkoppels ingeleid bij de familierechtbank, of twee per dag. Het gaat om grootouders die de vertroebelde relatie met hun kleinkinderen willen herstellen. De oorzaken daarvan kunnen allerlei richtingen uitgaan. Aanleiding kan bijvoorbeeld een scheiding zijn van de ouders of het overlijden van een van de ouders, of een conflict tussen ouders en grootouders.

Het recht op persoonlijk contact tussen grootouders en kleinkinderen is in 1995 ingeschreven in het Burgerlijk Wetboek. Maar bij conflicten volgt er vaak een lange juridische strijd.

De nu goedgekeurde wet zou daaraan moeten verhelpen. Volgens Goedele Uyttersprot (N-VA), die het voorstel indiende, moet de familierechtbank de mogelijkheid van bemiddeling reeds op de inleidingszitting onderzoeken. Volgens haar zal de familierechtbank het omgangsrecht enkel nog kunnen weigeren als de uitoefening ervan ingaat tegen het belang van het kind.